Челси постарается сократить расходы на зарплаты игроков

Челси планирует в ближайшее время солидно сэкономить. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Лондонцы хотят сохранить в бюджете около 80 млн евро. Данное решение вызвано с необходимостью нейтрализовать долгосрочные последствия амортизации трансферов.

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Также в стане "синих" рассматривают вариант с продажей еще нескольких игроков игрков из академии или футболистов, находящихся в аренде.

Напомним, после после пяти туров АПЛ Челси занимает 14-е песто в таблице, набрав всего пять баллов.

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