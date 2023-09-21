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Челси постарается сократить расходы на зарплаты игроков

Лондонцы могут сэкономить неплохую сумму.
Сегодня, 15:18
ФК Челси / Getty Images
ФК Челси / Getty Images

Челси планирует в ближайшее время солидно сэкономить. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Лондонцы хотят сохранить в бюджете около 80 млн евро. Данное решение вызвано с необходимостью нейтрализовать долгосрочные последствия амортизации трансферов.

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Также в стане "синих" рассматривают вариант с продажей еще нескольких игроков игрков из академии или футболистов, находящихся в аренде.

Напомним, после после пяти туров АПЛ Челси занимает 14-е песто в таблице, набрав всего пять баллов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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