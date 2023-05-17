Агент Нагельсманна прокомментировал отказ Юлиана возглавить Чесли
Немецкий специалист не хочет терять время на лондонцев.
Фолькер Штрут, агент экс-тренера Баварии Юлиана Нагельсманна, считает правильным решение тренера не переходить в Челси.
"Не переходить в Челси – правильное решение со стороны Юлиана Нагельсманна. Сейчас этот клуб в мутной воде.
Челси потратил несколько сотен миллионов евро и породил ожидания, которые необходимо оправдать. Были и некоторые другие проблемы.
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Юлиан был основным вариантом для Челси. Такая у нас информация. И если он бы хотел возглавить команду, это бы произошло", – сказал Штрут в подкасте Phrasenmaher.
Напомним, после 35 туров АПЛ Чесли занимает 11-е место, набрав 43 балла.