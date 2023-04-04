iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Владельцы Челси впечатлены Нагельсманном, но сомневаются в нем из-за его возраста

Талантливый тренер может стать заложником ситуации.
Сегодня, 00:59
Юлиан Нагельсманн / Getty Images
Юлиан Нагельсманн / Getty Images

Экс-тренер Баварии Юлиан Нагельсманн считается одним из главных кандидатов на освободившийся пост главного тренера Челси.

Однако на его пути на Стэмфорд Бридж может быть одно необычное препятствие.

Как сообщает Sky Sports, владельцы "синих" Тодд Боэли и Бехдад Эгбали впечатлены репутацией немецкого специалиста, но в то же время они обеспокоены тем, что ему всего 35 лет.

Стоит отметить, что Нагельсманн работал в РБ Лейпциге вместе с нынешним техническим директором Челси Кристофером Вивеллем, с которым у него сохранились отличные отношения.

Пока что лондонский клуб не связывается с Баварией по поводу назначения Нагельсманна, так как тот до сих поря связан с ней контрактом и "ротен" запросят компенсацию.

Напомним, что экс-тренер Челси Грэм Поттер уже успел отказать Лестеру, желая отдохнуть до конца нынешнего сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ Юлиан Нагельсманн

Статьи по теме

Эвертон с Миколенко в сумасшедшей концовке вырвал ничью у Тоттенхэма Эвертон с Миколенко в сумасшедшей концовке вырвал ничью у Тоттенхэма
Поттер отказал Лестеру, не планируя возвращаться к работе до лета Поттер отказал Лестеру, не планируя возвращаться к работе до лета
Тухель: Увольнение Поттера не вызвало у меня больших эмоций Тухель: Увольнение Поттера не вызвало у меня больших эмоций
Раскол в Баварии? Маттеус уличил Кана во лжи в ситуации с Нагельсманном Раскол в Баварии? Маттеус уличил Кана во лжи в ситуации с Нагельсманном
Помочь журналистам

Видео

Львов - Динамо 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Львов - Динамо 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Теннис01:19
Леся Цуренко прошла в 1/16 финала турнира в Чарльстоуне
Теннис01:16
Ангелина Калинина проиграла в первом раунде турнира в Чарльстоуне
Теннис01:13
Свитолина проиграла свой первый матч после родов
Европа00:59
Владельцы Челси впечатлены Нагельсманном, но сомневаются в нем из-за его возраста
Европа00:38
Президент Ла Лиги недоволен обвинениями в дезинформации прокуратуры по делу Барселоны
Европа00:03
Эвертон с Миколенко в сумасшедшей концовке вырвал ничью у Тоттенхэма
Вчера, 23:21
Европа23:21
Поттер отказал Лестеру, не планируя возвращаться к работе до лета
Украина23:02
Команда Шапаренко победила команду Коноплянки в матче по CS:GO ради помощи Азову
Европа22:23
Тен Хаг хочет быть "безжалостным" во время летнего трансферного окна
НБА22:00
Уиггинс в ближайшее время вернется в состав Голден Стэйт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK