Владельцы Челси впечатлены Нагельсманном, но сомневаются в нем из-за его возраста

Экс-тренер Баварии Юлиан Нагельсманн считается одним из главных кандидатов на освободившийся пост главного тренера Челси.

Однако на его пути на Стэмфорд Бридж может быть одно необычное препятствие.

Как сообщает Sky Sports, владельцы "синих" Тодд Боэли и Бехдад Эгбали впечатлены репутацией немецкого специалиста, но в то же время они обеспокоены тем, что ему всего 35 лет.

Стоит отметить, что Нагельсманн работал в РБ Лейпциге вместе с нынешним техническим директором Челси Кристофером Вивеллем, с которым у него сохранились отличные отношения.

Пока что лондонский клуб не связывается с Баварией по поводу назначения Нагельсманна, так как тот до сих поря связан с ней контрактом и "ротен" запросят компенсацию.

Напомним, что экс-тренер Челси Грэм Поттер уже успел отказать Лестеру, желая отдохнуть до конца нынешнего сезона.