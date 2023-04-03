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Поттер отказал Лестеру, не планируя возвращаться к работе до лета

Уволенный тренер хочет "перезарядить батарейки" перед следующим вызовом.
Вчера, 23:21
Грэм Поттер / Getty Images
Грэм Поттер / Getty Images

Грэм Поттер принял решение не делать моментальное возвращение в футбол, предпочитая отдохнуть до лета, сообщает Mirror.

По информации источника, 47-летний англичанин уже успел отказаться от предложения возглавить Лестер, который в свою очередь уволил Брендана Роджерса за несколько часов до того, как Челси сделал то же самое с Поттером.

Напомним, что "синие" уволили Грэма Поттера после поражения Астон Вилле на Стэмфорд Бридж со счетом 0:2.

Англичанин проработал в лондонском клубе всего 7 месяцев после того, как он заменил в должности уволенного Томаса Тухеля. При этом Челси дал Поттеру 5-летний контракт.

Ранее Томас Тухель признался, что увольнение его сменщика не вызвало у него никаких эмоций.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Лестер Сити Грэм Поттер

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