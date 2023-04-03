Тухель: Увольнение Поттера не вызвало у меня больших эмоций

Новый главный тренер мюнхенской Баварии Томас Тухель признался, что увольнение Грэма Поттера из Челси "не вызвало сильных эмоций".

Немец предположил, что лондонский клуб претерпел большие изменения с тех пор, как он сам был уволен в сентябре 2022 года.

"Я узнал об этом поздно вечером из сообщения на моем телефоне. Время совершенно потрясающее, потому что оно совпадает с началом моей работы в Баварии. Сейчас появилась еще одна тренерская вакансия. Вот и все", - цитирует Тухеля The Athletic.

"Мне потребовалось некоторое время, чтобы дистанцироваться (после увольнения из Челси), потому что мне очень нравилось там работать, и я подружился с персоналом на всю жизнь. Это было напряженное время. Но клуб сильно изменился. Это помогло мне найти дистанцию. Вот почему (эта новость) не вызвала у меня больших эмоций".

Напомним, что Томас Тухель тренировал Челси с января 2021 года по сентябрь 2022 года и выиграл Лигу чемпионов в первый же сезон во главе "синих".

Недавно 49-летний специалист сменил Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера Баварии.