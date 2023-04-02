Терпение лопнуло: Челси уволил Поттера с поста главного тренера

Тодд Боэли решил не ждать до конца сезона, уволив уже второго тренера за год.

Лондонский Челси прекратил сотрудничество с Грэмом Поттером, уволив его с поста главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

"Грэм вывел нас в четвертьфинал Лиги чемпионов, где мы встретимся с мадридским Реалом. Челси хотел бы поблагодарить Грэма за все его усилия и вклад и пожелать ему всего наилучшего в будущем", - говорится в заявлении клуба.

Club statement. — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 2, 2023

Грэм Поттер возглавил Челси 9 сентября 2022 года, заменив на посту ранее уволенного Томаса Тухеля. 47-летний англичанин подписал с лондонцами 5-летний контракт.

С того момента "синие" провели под его руководством 31 матч (12 побед, 8 ничьих, 11 поражений, разница мячей 33:31), в среднем набирая 1,42 очка.

Напомним, что в последнем туре АПЛ Челси проиграл на своем поле Астон Вилле со счетом 0:2, в результате чего команда покинула верхнюю половину таблицы.