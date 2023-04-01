Челси - Астон Вилла: обзор и результат матча чемпионата Англии 01.04.2023

В рамках 29 тура чемпионата Англии Челси встретился с Астон Виллой.

"Синие" имели прекрасную возможность открыть счет уже в начале встречи. Михаил Мудрик заставил ошибиться центрбэка бирмингемцев, но видимо не ожидал, что получит такой простой шанс забить и пробил прямо в Эми Мартинеса.

Немногим позже Олли Уоткинс вышел один на один с Кепой и перебросил вратаря, выведя свою команду вперед.

Затем снова Мудрик вышел на рандеву с Мартинесом, однако результат был, к сожалению, таким же, как и в первом случае.

Точку в матче установил Джон МакГин, который удвоил преимущество коллектива Унаи Эмери уже во втором тайме.

Статистика матча чемпионата Англии Челси - Астон Вилла

Челси - Астон Вилла 0:2

Голы: Уоткинс, 18, МакГин, 56

xG: 2.22 - 0.89

Владение мячем: 70% - 30%

Удары: 26 - 5

Удары в створ: 8 - 2

