iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси - Астон Вилла: обзор и результат матча чемпионата Англии 01.04.2023

"Синие" снова провели блеклую игру, имея статус фаворита.
Вчера, 21:26
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках 29 тура чемпионата Англии Челси встретился с Астон Виллой.

"Синие" имели прекрасную возможность открыть счет уже в начале встречи. Михаил Мудрик заставил ошибиться центрбэка бирмингемцев, но видимо не ожидал, что получит такой простой шанс забить и пробил прямо в Эми Мартинеса.

Немногим позже Олли Уоткинс вышел один на один с Кепой и перебросил вратаря, выведя свою команду вперед.

Затем снова Мудрик вышел на рандеву с Мартинесом, однако результат был, к сожалению, таким же, как и в первом случае.

Точку в матче установил Джон МакГин, который удвоил преимущество коллектива Унаи Эмери уже во втором тайме.

Статистика матча чемпионата Англии Челси - Астон Вилла 

Челси - Астон Вилла 0:2

Голы: Уоткинс, 18, МакГин, 56

xG: 2.22 - 0.89
Владение мячем: 70% - 30%
Удары: 26 - 5
Удары в створ: 8 - 2
 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

Статьи по теме

Мудрик - худший футболист в матче против Астон Вилы по версии Sofascore Мудрик - худший футболист в матче против Астон Вилы по версии Sofascore
Михаил Мудрик: статистика-2022/2023 Михаил Мудрик: статистика-2022/2023
Челси определился с ценником Маунта Челси определился с ценником Маунта
Еще одна звезда на Эмирейтс: Популярная певица пришла поболеть за Арсенал Еще одна звезда на Эмирейтс: Популярная певица пришла поболеть за Арсенал
Помочь журналистам

Видео

Испания любит Цыганкова: Ла Лига в Twitter поделилась видео опасного удара украинца
Испания любит Цыганкова: Ла Лига в Twitter поделилась видео опасного удара украинца

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
"Вратарь стоит спиной к бьющему": Меньян жестко высмеял новые правила пенальти
просмотров
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
просмотров

Последние новости

Европа00:22
Еще одна звезда на Эмирейтс: Популярная певица пришла поболеть за Арсенал
Вчера, 23:53
Европа23:53
Барселона в эконом-режиме разгромила Эльче
Европа23:37
Ювентус приблизился к зоне еврокубков благодаря победе над Вероной
Европа23:14
Поттер - о поражении Астон Вилле: Я должен взять вину на себя
Бокс22:58
"Однозначно кажется маленьким": Хэйни дал оценку Ломаченко
Европа22:37
Ротань: Александрия хорошо справилась с борьбой в игре против Ворсклы
Другие22:36
WrestleMania 39: где смотреть главное шоу года от WWE
Другие22:35
WrestleMania 39: расписание и результаты
Бокс22:29
"Работал на фабрике по 12 часов в день": Соперник Джошуа рассказал о своем прошлом
Европа21:57
Мудрик - худший футболист в матче против Астон Вилы по версии Sofascore
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK