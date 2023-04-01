Челси - Астон Вилла: обзор и результат матча чемпионата Англии 01.04.2023
"Синие" снова провели блеклую игру, имея статус фаворита.
В рамках 29 тура чемпионата Англии Челси встретился с Астон Виллой.
"Синие" имели прекрасную возможность открыть счет уже в начале встречи. Михаил Мудрик заставил ошибиться центрбэка бирмингемцев, но видимо не ожидал, что получит такой простой шанс забить и пробил прямо в Эми Мартинеса.
Немногим позже Олли Уоткинс вышел один на один с Кепой и перебросил вратаря, выведя свою команду вперед.
Затем снова Мудрик вышел на рандеву с Мартинесом, однако результат был, к сожалению, таким же, как и в первом случае.
Точку в матче установил Джон МакГин, который удвоил преимущество коллектива Унаи Эмери уже во втором тайме.
Статистика матча чемпионата Англии Челси - Астон Вилла
Челси - Астон Вилла 0:2
Голы: Уоткинс, 18, МакГин, 56
xG: 2.22 - 0.89
Владение мячем: 70% - 30%
Удары: 26 - 5
Удары в створ: 8 - 2