С Менди сняли еще 7 обвинений в сексуальном насилии

В Великобритании суд Честера провел судебное заседание по обвинениям в сексуальном насилии защитника Манчестер Сити Бенджамина Менди. С игрока сняли обвинение по семи случаям.

Еще два дела присяжные перенесли на следующее заседание, которое состоится 26 июня. Еще одно обвинение с Менди сняли еще в сентябре 2022 года.

Тем не менее, Манчестер Сити отказался давать какие-либо комментарии, пока защитник находится под следствием. Но уже можно сказать, что есть большая вероятность, что Менди представится шанс спасти свою карьеру.

Интересно, что за последнее время "горожане" так и не нашли себе основного левого защитника, а перед зимним окном интересовались игроком Реала Ферланом Менди.