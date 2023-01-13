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С Менди сняли еще 7 обвинений в сексуальном насилии

Следующее и, возможно, последнее заседание состоится 26 июня.
Сегодня, 16:36
Бенджамин Менди / Getty Images
Бенджамин Менди / Getty Images

В Великобритании суд Честера провел судебное заседание по обвинениям в сексуальном насилии защитника Манчестер Сити Бенджамина Менди. С игрока сняли обвинение по семи случаям.

Еще два дела присяжные перенесли на следующее заседание, которое состоится 26 июня. Еще одно обвинение с Менди сняли еще в сентябре 2022 года.

Тем не менее, Манчестер Сити отказался давать какие-либо комментарии, пока защитник находится под следствием. Но уже можно сказать, что есть большая вероятность, что Менди представится шанс спасти свою карьеру.

Интересно, что за последнее время "горожане" так и не нашли себе основного левого защитника, а перед зимним окном интересовались игроком Реала Ферланом Менди.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

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