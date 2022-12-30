Манчестер Сити интересуется защитником Реала
"Горожане" запланировали громкий переход.
Манчестер Сити может сильно встряхнуть трансферный рынок.
По информации испанских СМИ, действующие чемпионы Англии намерены подписать левого защитника Реала Ферлана Менди.
Данная позиция в составе "горожан" долгое время считается проблемным. Руководство клуба считает, что француз может стать решением этих трудностей.
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Трансфер должно упростить то, что Менди не считается частью Реала в долгосрочной перспективе, хоть и является игроком основы в данный момент. В текущем сезоне он провел 19 матчей, отметившись одним ассистом.
Отмечается, что стартовое предложение Манчестер Сити может составить 53 млн евро. Реал приобретал француза у Лиона за 48 млн в европейской валюте.