Манчестер Сити интересуется защитником Реала

Манчестер Сити может сильно встряхнуть трансферный рынок.

По информации испанских СМИ, действующие чемпионы Англии намерены подписать левого защитника Реала Ферлана Менди.

Данная позиция в составе "горожан" долгое время считается проблемным. Руководство клуба считает, что француз может стать решением этих трудностей.

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Трансфер должно упростить то, что Менди не считается частью Реала в долгосрочной перспективе, хоть и является игроком основы в данный момент. В текущем сезоне он провел 19 матчей, отметившись одним ассистом.

Отмечается, что стартовое предложение Манчестер Сити может составить 53 млн евро. Реал приобретал француза у Лиона за 48 млн в европейской валюте.