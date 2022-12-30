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Манчестер Сити интересуется талантливым аргентинцем

Максимо Перроне может перебраться на европейский континент.
Сегодня, 09:55
Максимо Перроне
Максимо Перроне

Манчестер Сити ищет перспективное усиление на будущее в центр поля.

На карандаш к "горожанам" попал хавбек аргентинского Велеса Максимо Перроне.

По информации Фабрицио Романо, в это трансферное окно английский клуб активирует сумму выкупа игрока. Она составляет 9 млн евро.

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Если все будет хорошо, то вскоре Перроне присоединится к новой команде. Это произойдет после завершения молодежного Кубка Судамерикана.

В нынешнем сезоне за Велес игрок провел 33 матча, оформив в них 3 гола и 2 результативные передачи.


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