iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гвардиола сделал заявление касаемо зимних трансферов Манчестер Сити

Испанский специалист не анонсировал новые подписания.
Сегодня, 13:25
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что клуб вряд ли кого-то купит в январе.

"Не думаю, что есть позиция, которую нам надо усилить. Мне кажется, мы закончим сезон в таком составе. Я не знаю, что произойдет. Но после моего возвращения из Абу-Даби мы не обсуждали ни одну кандидатуру", – сказал Гвардиола в интервью клубному сайту.

Напомним, этим летом к Манчестер Сити присоединились форвард Эрлинг Холанд, голкипер Штефан Ортега, фулбек Серхио Гомес, опорный полузащитник Калвин Филлипс и центрбек Мануэль Аканджи.

После 16-ти туров АПЛ Манчестер Сити идет на третьей строчке, набрав 32 балла.

Ранее сообщалось, что хавбек Манчестер Сити "порадовал" Гвардиолу возвращением в стан клуба с лишним весом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола

Статьи по теме

Эрик Гарсия: Бернарду придется бороться за место в основном составе Барселоны Эрик Гарсия: Бернарду придется бороться за место в основном составе Барселоны
Хавбек Манчестер Сити "порадовал" Гвардиолу возвращением в стан клуба с лишним весом Хавбек Манчестер Сити "порадовал" Гвардиолу возвращением в стан клуба с лишним весом
Основной защитник Манчестер Сити выбыл на месяц из-за травмы Основной защитник Манчестер Сити выбыл на месяц из-за травмы
Оливейра назвал причину поражения в бою с Махачевым Оливейра назвал причину поражения в бою с Махачевым
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Лавина и Шенгюна возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Лавина и Шенгюна возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась в рейтинге, Бразилия лучшая, несмотря на победу Аргентины на ЧМ-2022
просмотров

Последние новости

ММА14:19
Оливейра назвал причину поражения в бою с Махачевым
Европа13:52
Эрик Гарсия: Бернарду придется бороться за место в основном составе Барселоны
Европа13:25
Гвардиола сделал заявление касаемо зимних трансферов Манчестер Сити
Биатлон13:01
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
Европа12:48
Интер намерен усилиться форвардом Боруссии Менхенгладбах
Европа12:20
Роберто: Месси не будет любить ПСЖ так, как Барселону
Европа11:54
Бавария намерена продлить контракты с двумя молодыми талантами
Бокс11:15
"Один звонок может перевернуть жизнь": Фьюри признался, что пережил семейную драму перед боем с Чисорой
ЧМ-202210:30
Доминация десяток, Гризманн - лучшая семерка: символическая сборная ЧМ-2022 по номерам
Бокс10:26
Джервонта Дэвис арестован, ближайший бой оказался на грани срыва
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK