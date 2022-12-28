Гвардиола сделал заявление касаемо зимних трансферов Манчестер Сити

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что клуб вряд ли кого-то купит в январе.

"Не думаю, что есть позиция, которую нам надо усилить. Мне кажется, мы закончим сезон в таком составе. Я не знаю, что произойдет. Но после моего возвращения из Абу-Даби мы не обсуждали ни одну кандидатуру", – сказал Гвардиола в интервью клубному сайту.

Напомним, этим летом к Манчестер Сити присоединились форвард Эрлинг Холанд, голкипер Штефан Ортега, фулбек Серхио Гомес, опорный полузащитник Калвин Филлипс и центрбек Мануэль Аканджи.

После 16-ти туров АПЛ Манчестер Сити идет на третьей строчке, набрав 32 балла.

Ранее сообщалось, что хавбек Манчестер Сити "порадовал" Гвардиолу возвращением в стан клуба с лишним весом.