Хавбек Манчестер Сити "порадовал" Гвардиолу возвращением в стан клуба с лишним весом

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что опорный полузащитник Филлипс вернулся в клуб с избыточным весом.

"Филлипс не травмирован. Он приехал с лишним весом. Я не знаю причин. Он прибыл не в том состоянии, чтобы тренироваться и играть.

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Когда Филлипс будет готов, то начнет играть. Он нам нужен, очень нужен", – сказал Гвардиола в интервью Sky Sports.

Напомним, Филлипс вернулся в расположение Манчестер Сити из сборной Англии, в составе которой выступал на ЧМ-2022. Команда "трех львов" покинула турнир на стадии 1/4 финала, уступив Франции (1:2).