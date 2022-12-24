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Основной защитник Манчестер Сити выбыл на месяц из-за травмы

Диаш получил повреждение на чемпионате мира-2022 в Катаре.
Сегодня, 09:22
Рубен Диаш / Getty Images
Рубен Диаш / Getty Images

Центральный защитник Манчестер Сити Рубен Диаш пропустит месяц из-за мышечной травмы. Об этом сообщает журналист Зак Лоуи.

Португальский центрбек получил повреждение еще в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1).

Отметим, будучи травмированным, Диаш целиком отыграл матч против Марокко в четвертьфинале турнира в Катаре. Данную игру португальцы проиграли со счетом 0:1.

В текущем сезоне на счету 25-летнего центрбека 12 матчей в рамках АПЛ, в которых футболист не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Барселона отказалась от подписания хавбека Манчестер Сити в качестве свободного агента.

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