Барселона отказалась от подписания хавбека Манчестер Сити в качестве свободного агента

Гюндоган не подошел каталонцам по возрасту.

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган не сможет перейти в Барселону. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Каталонцы не воспользуются возможностью подписать хавбека как свободного агента, хотя раньше проявляли к нему интерес.

"Сине-гранатовых" не устраивает возраст игрока. Немцу в этом году исполнилось 32 года.

Сам футболист хотел бы перейти в команду Ла Лиги, однако теперь может продлить контракт с Манчестер Сити.

В текущем сезоне на счету Гюндогана 2 гола и 2 ассиста в 12 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Ньюкаслу предложили подписать форварда Барселоны.