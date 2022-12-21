Барселона отказалась от подписания хавбека Манчестер Сити в качестве свободного агента
Гюндоган не подошел каталонцам по возрасту.
Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган не сможет перейти в Барселону. Об этом сообщает издание Diario Sport.
Каталонцы не воспользуются возможностью подписать хавбека как свободного агента, хотя раньше проявляли к нему интерес.
"Сине-гранатовых" не устраивает возраст игрока. Немцу в этом году исполнилось 32 года.
Сам футболист хотел бы перейти в команду Ла Лиги, однако теперь может продлить контракт с Манчестер Сити.
В текущем сезоне на счету Гюндогана 2 гола и 2 ассиста в 12 матчах АПЛ.
Ранее сообщалось, что Ньюкаслу предложили подписать форварда Барселоны.