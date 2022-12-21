Ньюкаслу предложили подписать форварда Барселоны
Депай не хочет зимой покидать Испанию.
Нападающий Барселоны Мемфис Депай может в январе перейти в Ньюкасл. Об этом сообщает издание Diario Sport.
Представители 28-летнего нидерландца считают, что каталонцы будут счастливы продать игрока в зимнее трансферное окно, так как летом срок его контракта истекает.
Агенты уже предложили "сорокам" подписать футболиста, а сам клуб также заинтересован в переходе нидерландца. Проблемой может стать лишь нежелание Депая покидать Барселону зимой.
В текущем сезоне на счету нидерландца 1 гол в двух матчах Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что Барселона постарается зимой сохранить Депая в клубе.