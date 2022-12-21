Ньюкаслу предложили подписать форварда Барселоны

Нападающий Барселоны Мемфис Депай может в январе перейти в Ньюкасл. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Представители 28-летнего нидерландца считают, что каталонцы будут счастливы продать игрока в зимнее трансферное окно, так как летом срок его контракта истекает.

Агенты уже предложили "сорокам" подписать футболиста, а сам клуб также заинтересован в переходе нидерландца. Проблемой может стать лишь нежелание Депая покидать Барселону зимой.

В текущем сезоне на счету нидерландца 1 гол в двух матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Барселона постарается зимой сохранить Депая в клубе.