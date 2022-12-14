Барселона постарается зимой сохранить Депая в клубе

Главный тренер Барселоны Хави хочет сохранить форварда Мемфиса Депая. Об этом сообщает издание Diario Sport

Клуб не намерен отпускать нидерландца и может пойти на такой шаг только в том случае, если это принесет ему деньги, а сам игрок будет настаивать на уходе.

Действующий контракт Депая с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, интерес к 28-летнему нидерландцу проявляют Манчестер Юнайтед, Рома, Ювентус и Тоттенхэм.

В текущем сезоне на счету нападающего всего 1 гол в двух матчах чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что форвард Барселоны может продолжить карьеру в другом клубе Ла Лиги.