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Футбол

Барселона постарается зимой сохранить Депая в клубе

Нидерландец по-прежнему важен для каталонцев.
Вчера, 22:54
Мемфис Депай / Getty Images
Мемфис Депай / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави хочет сохранить форварда Мемфиса Депая. Об этом сообщает издание Diario Sport

Клуб не намерен отпускать нидерландца и может пойти на такой шаг только в том случае, если это принесет ему деньги, а сам игрок будет настаивать на уходе.

Действующий контракт Депая с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, интерес к 28-летнему нидерландцу проявляют Манчестер Юнайтед, Рома, Ювентус и Тоттенхэм.

В текущем сезоне на счету нападающего всего 1 гол в двух матчах чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что форвард Барселоны может продолжить карьеру в другом клубе Ла Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Мемфис Депай

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