Барселона постарается зимой сохранить Депая в клубе
Нидерландец по-прежнему важен для каталонцев.
Главный тренер Барселоны Хави хочет сохранить форварда Мемфиса Депая. Об этом сообщает издание Diario Sport
Клуб не намерен отпускать нидерландца и может пойти на такой шаг только в том случае, если это принесет ему деньги, а сам игрок будет настаивать на уходе.
Действующий контракт Депая с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Напомним, интерес к 28-летнему нидерландцу проявляют Манчестер Юнайтед, Рома, Ювентус и Тоттенхэм.
В текущем сезоне на счету нападающего всего 1 гол в двух матчах чемпионата Испании.
Ранее сообщалось, что форвард Барселоны может продолжить карьеру в другом клубе Ла Лиги.