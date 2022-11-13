Форвард Барселоны может продолжить карьеру в другом клубе Ла Лиги

Нападающий Барселоны Мемфис Депай может в январе сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание Marca.

Севилья не прочь подписать 28-летнего нидерландца зимой, однако самого игрока устроит лишь переход в топ-клуб. Барселона все еще намерена продать форварда.

Действующий контракт футболиста с "сине-гранатовыми" рассчитан до лета 2023 года.

Отметим, сейчас Депай продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в конце сентября. Игрок попал в заявку сборной на ЧМ-2022.

В текущем сезоне на счету нидерландца 1 гол в 2 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Хави определился с судьбой и ролью де Йонга в Барселоне.