iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Форвард Барселоны может продолжить карьеру в другом клубе Ла Лиги

Депай попал в сферу интересов Севильи.
Сегодня, 10:11
Мемфис Депай / Getty Images
Мемфис Депай / Getty Images

Нападающий Барселоны Мемфис Депай может в январе сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание Marca.

Севилья не прочь подписать 28-летнего нидерландца зимой, однако самого игрока устроит лишь переход в топ-клуб. Барселона все еще намерена продать форварда.

Действующий контракт футболиста с "сине-гранатовыми" рассчитан до лета 2023 года.

Отметим, сейчас Депай продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в конце сентября. Игрок попал в заявку сборной на ЧМ-2022.

В текущем сезоне на счету нидерландца 1 гол в 2 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Хави определился с судьбой и ролью де Йонга в Барселоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона севилья Мемфис Депай

Статьи по теме

Хави определился с судьбой и ролью де Йонга в Барселоне Хави определился с судьбой и ролью де Йонга в Барселоне
Скоулз сделал прогноз на матч Барселона - Манчестер Юнайтед Скоулз сделал прогноз на матч Барселона - Манчестер Юнайтед
Барселона в меньшинстве добыла волевую выездную победу над Осасуной Барселона в меньшинстве добыла волевую выездную победу над Осасуной
Левандовски удалили в первом тайме матча против Осасуны - вторая красная карточка в карьере поляка Левандовски удалили в первом тайме матча против Осасуны - вторая красная карточка в карьере поляка
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп Трэя Янга, моменты Дончича и Гранта
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп Трэя Янга, моменты Дончича и Гранта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Руне ворвался десятку лучших, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа10:53
Месси: Гвардиола причинил футболу много вреда
Украина10:27
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Европа10:11
Форвард Барселоны может продолжить карьеру в другом клубе Ла Лиги
Европа09:49
ПСЖ близок к продлению контракта с ключевым полузащитником клуба
Киберспорт09:24
IEM Rio Major 2022: онлайн-трансляция гранд-финала
Киберспорт09:15
IEM Rio Major: Outsiders сыграет в гранд-финале с Heroic
НХЛ08:58
НХЛ: Торонто победил Ванкувер, Рейнджерс уступили Нэшвиллу
НБА08:32
НБА: Бруклин одержал победу над Клипперс, Бостон одолел Детройт
ММА08:13
Пошел ва-банк и не прогадал: Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде, став новым чемпионом UFC в среднем весе
ЧМ-202208:00
Канада на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK