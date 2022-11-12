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Хави определился с судьбой и ролью де Йонга в Барселоне

Нидерландец важен для испанского специалиста.
Сегодня, 19:57
Френки де Йонг / Getty Images
Френки де Йонг / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави в восторге от полузащитника клуба Френки де Йонга. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Испанский специалист верит в игрока и считает его основополагающим в своей системе. Хави ценит своего подопечного и сделает все возможное, чтобы он вышел на новый уровень в своей игре.

Отметим, летом руководство Барселоны пыталось  продать де Йонга. В свою очередь Хави не обращал на это внимание и верил в талант футболиста, защищая его перед директорами клуба.

В текущем сезоне на счету 25-летнего нидерландца 2 гола и 1 ассист в 13 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Барселона намерена усилиться юным талантом Боруссии Дортмунд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави Френки де Йонг

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