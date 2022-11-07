Барселона намерена усилиться юным талантом Боруссии Дортмунд

Барселона хочет подписать форварда Боруссии Дортмунд Юссуфу Мукоко. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Каталонский клуб видит в 17-летнем немце будущую замену Роберту Левандовски. "Сине-гранатовые" верят, что игрок без проблем впишется в игру клуба и станет основным игроком на долгие годы.

На Мукоко также претендуют Ювентус, Реал и Ливерпуль. Клубы уже следующим летом готовы выложить солидную сумму, чтобы подписать футболиста.

Напомним, срок действующего контракта игрока с Боруссией истекает летом 2023 года. Игрок ждет своего совершеннолетия, чтобы продлить соглашение.

В текущем сезоне на счету Мукоко 6 голов и 3 ассиста в 12 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Реал не собирается платить 150 млн евро за лидера Боруссии Дортмунд.