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Барселона намерена усилиться юным талантом Боруссии Дортмунд

Мукоко попал в сферу интересов каталонцев.
Сегодня, 12:25
Юссуфа Мукоко / Getty Images
Юссуфа Мукоко / Getty Images

Барселона хочет подписать форварда Боруссии Дортмунд Юссуфу Мукоко. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Каталонский клуб видит в 17-летнем немце будущую замену Роберту Левандовски. "Сине-гранатовые" верят, что игрок без проблем впишется в игру клуба и станет основным игроком на долгие годы.

На Мукоко также претендуют Ювентус, Реал и Ливерпуль. Клубы уже следующим летом готовы выложить солидную сумму, чтобы подписать футболиста.

Напомним, срок действующего контракта игрока с Боруссией истекает летом 2023 года. Игрок ждет своего совершеннолетия, чтобы продлить соглашение.

В текущем сезоне на счету Мукоко 6 голов и 3 ассиста в 12 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Реал не собирается платить 150 млн евро за лидера Боруссии Дортмунд.

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