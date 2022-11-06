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Реал не собирается платить 150 млн евро за лидера Боруссии Дортмунд

Беллингем нужен мадридскому клубу, но не за такую сумму.
Вчера, 22:53
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Реал не готов платить за хавбека Боруссии Дортмунд Джуда Беллингем баснословные деньги. Об этом сообщает издание Marca.

"Шмели" хотят выручит за игрока 150 млн евро. Это куда больше, чем та сумма, которую готов заплатить Реал. Мадридский клуб не опустит руки и не перестанет бороться за игрока, а постарается сбить сумму различными способами.

Самого Беллингема привлекает возможность оказаться в Реале, однако более важную роль здесь сыграет размер предложения о трансфере.

Кроме того, Ливерпуль начал работать над трансфером полузащитника Боруссии. Мерсисайдцы навяжут борьбу за 19-летнего игрока "сливочным".

В текущем сезоне на счету Беллингема 3 гола и 1 ассист в 13 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Реал намерен заменить Модрича лидером Боруссии Дортмунд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Реал Мадрид джуд беллингем

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