Реал намерен заменить Модрича лидером Боруссии Дортмунд

Реал хочет усилиться хавбеком Боруссии Дортмунд Джудом Беллингемом. Об этом сообщает издание The Times.

Подписать 19-летнего англичанина помимо "сливочных" следующим летом хотят Манчестер Сити и Ливерпуль.

В мадридском клубе верят, что дружба президента Реала Флорентино Переса с генеральным директором Боруссии Хансом-Йоахимом Ватцке даст клубу преимущество в переговорах.

Также Реал считает, что Беллингем сможет идеально заменить в полузащите 37-летнего ветерана команды Луку Модрича. Контракт хорвата с клубом истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне на счету англичанина 2 гола и 1 ассист в 11 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Беллингем повторил достижение Холанда и Мбаппе в Лиге чемпионов.