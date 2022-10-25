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Реал намерен заменить Модрича лидером Боруссии Дортмунд

Беллингем может пополнить ряды мадридского клуба.
Сегодня, 20:24
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images
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Реал хочет усилиться хавбеком Боруссии Дортмунд Джудом Беллингемом. Об этом сообщает издание The Times.

Подписать 19-летнего англичанина помимо "сливочных" следующим летом хотят Манчестер Сити и Ливерпуль.

В мадридском клубе верят, что дружба президента Реала Флорентино Переса с генеральным директором Боруссии Хансом-Йоахимом Ватцке даст клубу преимущество в переговорах.

Также Реал считает, что Беллингем сможет идеально заменить в полузащите 37-летнего ветерана команды Луку Модрича. Контракт хорвата с клубом истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне на счету англичанина 2 гола и 1 ассист в 11 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Беллингем повторил достижение Холанда и Мбаппе в Лиге чемпионов.

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