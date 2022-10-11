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Беллингем повторил достижение Холанда и Мбаппе в Лиге чемпионов

Молодой талант позволяет дортмундскому клубу продолжать борьбу с Манчестер Сити за победу в своем квартете.
Вчера, 23:22
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images
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В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сошлись дортмундская Боруссия и Севилья. Команды ушли на перерыв при равном счете 1:1.

Автором гола "шмелей" стал Джуд Беллингем, который своим точным ударом по воротам Буну повторил невероятное достижение.

Англичанин отметился в своей четвертой игре Лиги чемпионов подряд, будучи тинейджером. По информации Opta, ранее подобное удавалось лишь Эрлингу Холанду (5 матчей, 2019 год) и Килиану Мбаппе (4 матча, 2017 год).

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Напомним, что после трех туров группового раунда Боруссия занимает второе место с шестью очками. Севилья же идет последней со всего одним баллом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд джуд беллингем
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