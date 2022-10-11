Копенгаген в большинстве удержал ничью с Манчестер Сити

Несмотря на удаление, англичане имели возможности вырвать победу, но не получилось.

Во вторник, 11 октября, на Паркене состоялся матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между Копенгагеном и Манчестер Сити, который завершился нулевой ничьей.

На 25-й минуте поединка "горожане" упустили лучшую возможность забить - Рияд Марез с "точки" не сумел переиграть Камиля Грабара.

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Спустя несколько минут главный арбитр после помощи VAR выписал прямую красную Серхио Гомесу, оставив команду Пепа Гвардиолы в меньшинстве.

До конца матча команды так и не смогли выяснить, кто же уйдет с поля победителем - как итог, 0:0.

Копенгаген - Манчестер Сити 0:0

Копенгаген: Грабара - Лунд Йенсен, Хочолава (Дикс, 80), Бойлесен - Йелерт, Стаменич (Мукайру, 90+3), Лерагер, Кристансен - Клаессон, Гаральдссон (Йоганнессон, 59), Дарами.

Манчестер Сити: Эдерсон - Канселу, Аканджи, Ляпорт (Аке, 88), Гомес - Гюндоган, Родри, Де Брюйне (Силва, 77) - Марез (Диаш, 32), Альварес, Грилиш (Фоден, 77).

Предупреждение: Йенсен, Стаменич - Диаш.

Удаление: Гомес (прямая красная).

На 25-й минуте Марез не реализовал пенальти (вратарь).