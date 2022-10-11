Маккаби Хайфа сенсационно обыграл Ювентус

Команда из Израиля добыла уверенную победу над топ-клубом Италии.

Во вторник, 11 октября, в рамках 4 утра Лиги чемпионов Маккаби Хайфа принимал Ювентус. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Героем встречи стал полузащитник Маккаби Омер Ацили. 29-летний израильтянин отметился двумя забитыми мячами.

После четырех туров Маккаби идет на 4 месте с 3 очками, а Ювентус занимает 3 строчку, набрав аналогичное количество очков.

Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0

Голы: Ацили, 7, 42

Маккаби Х: Коэн - Сундгрен, Батубинсика, Голдберг, Корню (Менахэм, 71) - Лави, Мохамед (Чибота, 86), Чери - Ацили (Сек, 66), Давид (Абу Фани, 71) - Пьерро (Рукавица, 86).

Ювентус: Щесны - Сандро (Миретти, 47), Ругани, Бонуччи, Данило (Кин, 68) - Маккенни (Костич, 46), Рабё, Паредес (Локателли, 46), Куадрадо - Влахович, Ди Мария (Милик, 24).

Предупреждение: Корню, Маккенни.