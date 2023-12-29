Футбол: итоги года и раздача наград

Завершается 2023 год, и как это принято, нужно подвести его итоги. В футболе он был очень насыщенным, поэтому мы решили разделить свои номинации на две части.

Поэтому вашему вниманию первая порция "призов" от ISPORT.

Команда года

Несмотря на нынешнюю ситуацию, когда у Манчестер Сити небольшой спад и не лидируют в АПЛ (к чему уже успели приучить), их достижения в первой половине года перекрывают любые старания любой другой команды.

Очередная победа в АПЛ, первая победа в Лиге чемпионов и первый требл – несомненно, именно "голубые" были лучшей командой 2023 года.

Игрок года

Невероятный бомбардир, которого многие критикуют за отсутствие голов в решающих матчах, но если бы не Эрлинг Голанд, Ман Сити мог и не дойти до тех самых решающих матчей.

Да, норвежцу концовку года немного испортила травма, но отобрать это звание она не смогла.

Трансфер года

Переход Джуда Беллингема считался классным трансфером для Реала еще летом. Да, заплатили за него немалые средства, но это в перспективе должен быть очень крутой переход.

Но перспективу ждать не понадобилось, Джуд с первых дней начал уничтожать соперников мадридцев и сейчас является едва ли не лучшим игроком мира!

Провал года

Сначала зимой, а затем и летом, лондонский Челси тратил просто невероятные деньги на новых футболистов. Пришел новый тренер с именем, но не было ни результата, ни игры.

В течение всего года Челси выглядел больше как посмешище, чем серьезная команда. И еще ничего, если бы команда просто безуспешно боролась за место в ЛЧ, как тот самый МЮ, но нет – они второй год подряд борются за место в десятке!

Тренер года

Нет сомнений, что именно Пеп Гвардиола является главным кузнецом достижений этого Манчестер Сити, но в этой рубрике хотелось бы отметить другого испанского специалиста.

Хаби Алонсо только начинает свою историю в качестве наставника, но уже делает это шикарно. Его леверкузенский Байер лидирует в чемпионате Германии и невероятно мощно прошел групповой этап Лиги Европы, а самого наставника не отмечают только ленивые!

Разочарование рока

Все знали и всем было известно, что положение Украины в рейтинге УЕФА плачевное и для сохранения количества команд в еврокубках на пятой отметке, нужно показывать хорошие результаты.

И что же мы имеем? Днепр-1 провалил квалификации во всех трех турнирах, Динамо вылетело из самого слабого еврокубка еще до группового раунда, Ворскла опозорилась против украинского тренера, а Заря выиграла только то, где невозможно было не выиграть.

В общем, все украинские команды, кроме Шахтера, просто беспощадно провалились в еврокубках этого сезона.

Неожиданность года

Перед стартом в прошлом сезоне (да и перед стартом этого) вряд ли кто-то кроме фанатов итальянских клубов ждал их в финале Лиги чемпионов.

Тем более удивлением было то, что один из полуфиналов оказался полностью миланским. Интер неплохой, крепкий коллектив, но финал Лиги чемпионов? Это было очень неожиданно.

Неожиданность года v2.0

А если брать вторую половину года, то здесь практически нет конкурентов у каталонской Жироны. Команда, год назад боровшаяся за выживание в элите испанского футбола, уже полгода идет на лидирующих позициях и никак не хочет их покидать, хотя часто эксперты и фанаты говорят что-то вроде "ну вот сейчас посыпятся".

Украинец года

Ну и, конечно, Жирона не была бы такой Жироной, если бы не провернула крутой трансфер летом – подписала Артема Довбика.

Форвард влился в команду и в общем испанский футбол практически моментально. Артем идет в списке лидеров бомбардиров, а испанская пресса уже наперегонки ищет ему новый, более именитый футбольный клуб.

Дуэт года

Говорить о Довбике и Жироне и не вспомнить Виктора Цыганкова… Так нельзя! Украинцы – лидеры испанского коллектива и вообразить эту команду без них не просто трудно, а невозможно!

Портал Football.ua проводит голосование за лучшего игрока года и если Довбик там без вариантов лидирует, то вторым идет именно Цыганков. И, если честно, какое удовольствие, наблюдать за их игрой эти полгода.

Достижение года

Для Украины этот год сложно назвать удачным. Все началось с безумного поражения Шахтера в Роттердаме, потом был вышеупомянутый провал в еврокубках и невыход на Евро из-за квалификации…

Но одно событие не прошло мимо – это выход сборной Украины на Олимпийские Игры 2024 года. Впервые в истории футбольная команда будет представлена на Олимпиаде.

Камбек года

Победителем в этой номинации у нас будет не какой-то определенный матч, не какая-то команда и даже не определенный игрок. Камбэк года – это Суперлига.

Первая попытка создать новый турнир была быстро подавлена и Суперлига пошла на доработку. И вот, в конце 2023 года мадридский Реал и Барселона снова "запустили" этот проект, и на этот раз дела на первый взгляд не то что не лучше, а может даже и хуже.

Ждем Суперлигу 3.0 в 2024 году.

Напомним, что раньше мы рассказывали о самых интересных событиях, которые прошли в футболе в течение 2023 года.

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