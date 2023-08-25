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Рубиалес отказался уходить в отставку из-за поцелуя

Функцционер считает, что скандал раздувают намеренно.
Сегодня, 16:06
Луис Рубиалес / Getty Images
Луис Рубиалес / Getty Images

Луис Рубиалес отказался покидать пост главы RFEF, об этом функционер сказал Генеральной ассамблее испанского футбола.

Ранее, напомним, сообщалось, что испанец все-таки покинет должность, но не только передумал, но и дал публичный комментарий.

По его словам, поцелуй был по обоюдному согласию, а его сейчас пытаются выставить преступником.

"В тот момент, когда передо мной проходила Дженни, мы обнялись, она меня приподняла. Я сказал ей забыть о пенальти и отметил, что она была фантастической на этом чемпионате мира. Она сказала мне, что я крутой. Я спросил ее: "Поцелуйчик?" Затем все произошло.

Я не совсем понимаю заявлений в мой адрес. Они не пытаются восстановить справедливость, а совершают социальное убийство. Пять лет меня вечно преследовали. Жалобы, иски и требования о дисквалификации", - цитирует Рубиалеса Marca.

А во время ассамблеи Луис заявил, что намерен бороться за справедливость до конца, а потому не покинет пост по своему желанию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Луис Рубиалес

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