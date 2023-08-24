iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рубиалес покинет пост главы RFEF

Функционер сдался под давлением общественности.
Вчера, 21:35
Луис Рубиалес / Getty Images
Луис Рубиалес / Getty Images

Луис Рубиалес принял решение подать в отставку, пишет COPE.

Напомним, что глава  RFEF попал в крупный скандал, поцеловал футболистку сборной Испании.

После шквала критики и открытого ФИФА дисциплинарного дела, глава Королевской испанской футбольной федерации решил подать в отставку.

Официально об этом должны объявить завтра. Издание отмечает, что Рубиалес не хотел покидать пост, но сдался под общественным давлением.

Ранее также сообщалось, что один из лидеров Ливерпуля может отправиться в Саудовскую Аравию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!.


Статьи по теме

Монако согласовал трансфер форварда Арсенала Монако согласовал трансфер форварда Арсенала
Луческу: Мы доминировали, но ошибочно отмененный гол подрезал нам крылья Луческу: Мы доминировали, но ошибочно отмененный гол подрезал нам крылья
Волошин - лучший игрок Динамо в матче с Бешикташем по версии Sofascore Волошин - лучший игрок Динамо в матче с Бешикташем по версии Sofascore
Вулвс отказались продавать одного из своих лидеров Ман Сити Вулвс отказались продавать одного из своих лидеров Ман Сити
Помочь журналистам

Видео

Славия - Заря: видео голов и обзор матча Лиги Европы 24.08.2023
Славия - Заря: видео голов и обзор матча Лиги Европы 24.08.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:59
Европа23:59
Монако согласовал трансфер форварда Арсенала
Лига конференций23:59
Луческу: Мы доминировали, но ошибочно отмененный гол подрезал нам крылья
Лига конференций23:36
Волошин - лучший игрок Динамо в матче с Бешикташем по версии Sofascore
Европа23:32
Вулвс отказались продавать одного из своих лидеров Ман Сити
Украина23:15
"Должны были побеждать, но все как всегда": реакция Сети на поражения Динамо и Зари в еврокубках
Лига Европы23:03
Славия - Заря: видео голов и обзор матча Лиги Европы 24.08.2023
Лига конференций22:54
Динамо - Бешикташ: видео голов и обзор матча Лиги конференций 24.08.2023
Европа22:45
Арсенал нашел замену Тимберу в Серии А
Европа22:39
Аталанта отдаст Коваленко в аренду одному из клубов Серии А
Лига Европы22:22
Лига Европы-2023/24: Заря не смогла увезти ничью из Чехии, проиграв Славии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK