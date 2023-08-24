Рубиалес покинет пост главы RFEF
Функционер сдался под давлением общественности.
Луис Рубиалес принял решение подать в отставку, пишет COPE.
Напомним, что глава RFEF попал в крупный скандал, поцеловал футболистку сборной Испании.
После шквала критики и открытого ФИФА дисциплинарного дела, глава Королевской испанской футбольной федерации решил подать в отставку.
Официально об этом должны объявить завтра. Издание отмечает, что Рубиалес не хотел покидать пост, но сдался под общественным давлением.
Ранее также сообщалось, что один из лидеров Ливерпуля может отправиться в Саудовскую Аравию.
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