Рубиалес покинет пост главы RFEF

Луис Рубиалес принял решение подать в отставку, пишет COPE.

Напомним, что глава RFEF попал в крупный скандал, поцеловал футболистку сборной Испании.

После шквала критики и открытого ФИФА дисциплинарного дела, глава Королевской испанской футбольной федерации решил подать в отставку.

Официально об этом должны объявить завтра. Издание отмечает, что Рубиалес не хотел покидать пост, но сдался под общественным давлением.

Ранее также сообщалось, что один из лидеров Ливерпуля может отправиться в Саудовскую Аравию.

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