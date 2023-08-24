Салах хочет перейти в саудовский клуб
Египтянин решил покинуть Ливерпуль.
Ливерпуль может оказаться в удручающем положении перед окончанием трансферного окна.
Как сообщает издание Relevo, Мохаммед Салах захотел покинуть стан "красных", чтобы перейти в Саудовскую Аравию.
Аль-Иттихад, который интересуется египтянином, готов сделать его самым высокооплачиваемым футболистом лиги.
Представители клуба встретились с агентом игрока в Дохе. Руководство саудовцев убеждено, что Салаха привлекает идея игры в мусульманской стране вместе с огромной зарплатой, которую он получит.
Напомним, на нашем сайте доступна статистика Мохаммеда Салаха в этом сезоне
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