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Скандальный поцелуй в губы: глава испанского футбола сделал предложение победительнице чемпионата мира

Луис Рубиалес оказался в центре скандала, который мило завершился.
Сегодня, 08:54
Луис Рубиалес и Дженнифер Эрмосо / Getty Images
Луис Рубиалес и Дженнифер Эрмосо / Getty Images

В рамках финала женского чемпионата мира сборная Испании минимально обыграла национальную команду Англии (1:0).

Во время награждения победителей президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес отметился скандальным поведением.

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Функционер обнял и поцеловал в губы одну из футболисток сборной Испании, а именно 33-летнюю Дженни Эрмосо.

Этот эпизод вызвал много обсуждений, включая то, что Рубиалеса жестко раскритиковали.

Однако уже в раздевалке команды все стало на свои места. Глава испанского футбола сообщил игрокам женской сборной о том, что он сделал предложение Эрмосо. 

Рубиалес пригласил всех футболисток на Ибицу, где и будет сыграна свадьба.

Ранее сообщалось, что героиня финала ЧМ посвятила гол умершей маме подруги, а после матча узнала о смерти отца.


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