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Милые фотографии: Новичок Днепра-1 во второй раз стал отцом

Голкипер спортивного клуба восстанавливается от травмы и наслаждается семейной жизнью.
Сегодня, 09:30
Евгений Волынец с возлюбленной / Instagram
Евгений Волынец с возлюбленной / Instagram

Вратарь Днепр-1 Евгений Волынець во второй раз стал отцом.

Жена Ольга подарила футболисту второго сына.

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На данный момент пара еще не определились с именем новорожденного. Отметим, что Днепр-1 поздравил семью Евгения и пожелал здоровья, счастья и гармонии.

Напомним, Волынець получил травму в матче Лиги чемпионов против Панатинаикоса.

Ранее сообщалось, что в семье Зинченко родилась вторая дочь.

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