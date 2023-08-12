Милые фотографии: Новичок Днепра-1 во второй раз стал отцом
Голкипер спортивного клуба восстанавливается от травмы и наслаждается семейной жизнью.
Вратарь Днепр-1 Евгений Волынець во второй раз стал отцом.
Жена Ольга подарила футболисту второго сына.
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На данный момент пара еще не определились с именем новорожденного. Отметим, что Днепр-1 поздравил семью Евгения и пожелал здоровья, счастья и гармонии.
Напомним, Волынець получил травму в матче Лиги чемпионов против Панатинаикоса.
Ранее сообщалось, что в семье Зинченко родилась вторая дочь.
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