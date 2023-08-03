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Кипер Арсенала признался, что в этом году его супруга потеряла ребенка

Однако пара готова попытаться еще раз.
Сегодня, 21:16
Аарон Рэмсдейл / Getty Images
Аарон Рэмсдейл / Getty Images

Аарон Рэмсдейл впервые откровенно рассказал о трагедии, которая произошла в его жизни в начале этого года.

После ЧМ в Катаре игроки получили небольшой отпуск, и Аарон вместе с супругой Джорджиной отправился в небольшое путешествие. А уже по пути домой с ними произошло несчастье: у жены игрока случился выкидыш.

"В нашей жизни происходят вещи, о которых общественность не имеет ни малейшего представления, и прошедший год стал для меня и моей семьи эмоциональными американскими горками.

Даже сейчас я не могу описать боль от шестичасового перелета в Лондон", написал Рэмсдейл в Players' Tribune

Более того, через три дня после трагедии Арсенал встречался с Тоттенхэмом. Кипер рассказал о случившемся лишь ближайшим друзьям, команде и Микелю Артете. Испанский специалист предложил взять отпуск даже несмотря на то, что чемпионская гонка была в самом разгаре.

Аарон отказался и вышел на поле, он признался, что тогда это был единственный способ хоть ненадолго забыть о боли.

В конце вратарь поделился и счастливой новостью: его супруга Джорджина вновь беременна.

Ранее, напомним, сообщалось, что партнер Рэмсдейла Александр Зинченко второй раз стал отцом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Аарон Рэмсдейл

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