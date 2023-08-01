Волынец получил травму в дебютном матче за Днепр-1 после удара коленом в голову

Голкипер украинской команды не смог доиграть поединок с Панатинаикосом.

Во вторник, 1 августа, Днепр-1 встречался с Панатинаикосом в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

Этот поединок стал дебютным в составе украинской команды для голкипера Евгения Волынца. Однако доиграть вратарь его не смог.

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На 33-й минуте встречи Волынец удачно сыграл на выходе, но получил удар коленом в голову от игрока команды соперника.

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Голкипер Днепра-1 не сразу смог прийти в себя, и его вывезли за пределы поля на носилках.

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Вместо Волынца место в воротах днепровской команды занял Яков Кинарейкин.

Напомним, ранее Панатинаикос отреагировал на скандал с отравлением игроков Днепра-1.

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