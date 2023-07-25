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Днепр-1 - Панатинаикос: смотреть онлайн-трансляцию матча отбора Лиги чемпионов 25.07.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между Днепром-1 и Панатинаикосом.
Сегодня, 09:50
Днепр-1 / СК Днепр-1
Днепр-1 / СК Днепр-1

Во вторник, 25 июля, спортивный клуб Днепр-1 проведет поединок с Панатинаикосом (Греция) в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

Команды начнут свой путь к групповому этапу главного еврокубкового турнира.

Греческий коллектив опытная команда, которая неоднократно выступает в еврокубковых соревнованиях. Для подопечных Александра Кучера это будет серьезное противостояние, ведь они дебютируют в отборе.

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Первый матч противостояния будет сыгран в Кошице на одноименном стадионе. Стартовый свисток - 21:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Днепр-1 - Панатинаикос

Трансляция поединка отбора Лиги чемпионов между Днепром-1 и Панатинаикосом будет доступна в этой новости 25 июля и начать смотреть ее онлайн можно с 21:00 по Киеву.

Текстовая трансляция будет доступна позднее.

На территории Украины матч покажет телеканал УНИАН, который доступен в том числе на платформе MEGOGO. Также трансляция будет доступна на Youtube-канале FootballHub.

Отметим, что национальные чемпионаты стран еще не начались. Так что для команд это будет первая официальная игра в сезоне-2023/24.


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