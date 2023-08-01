Панатинаикос отреагировал на скандал с отравлением игроков Днепра-1

Панатинаикос ответил на обвинения Днепра-1 в возможной причастности к отравлению нескольких игроков украинской команды перед ответным матчем второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, что 15 представителей днепровского клуба, включая восьмерых футболистов, утром испытывали симптомы пищевого отравления.

Тем не менее на встрече участников будущего поединка с делегацией УЕФА греческий клуб заверил, что не имеет никакого отношения к инциденту, полностью поддерживает украинскую сторону и готов сделать все, что необходимо в сложившейся ситуации, сообщает Gazzetta.gr.

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Днепр-1 также выражал недовольство организацией приема со стороны Панатинаикоса. В частности, в раздевалке украинской команды не было полотенец, а после тренировки пришлось ждать автобус, который потом еще и поехал более длинным путем в отель.

Однако в греческом клубе утверждают, что предоставили Днепру-1 все то же, что и другим соперникам, и никаких проблем не было. Автобус же блуждал улицами вместо очевидной дороги в гостиницу из-за дополнительных мер безопасности, которые применила греческая полиция. Из-за войны в Украине они были строже, чем обычно.

Напомним, что ответный матч квалификации Лиги чемпионов Панатинаикос - Днепр-1 состоится во вторник, 1 августа, и начнется в 20:30 по киевскому времени. В первом поединке греческая команда одержала победу со счетом 3:1.

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