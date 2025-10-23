iSport.ua
УЕФА из-за шторма во второй раз перенес матч Лиги Европы

Погода вмешалась в расписание поединков.
Сегодня, 17:44       Автор: Антон Федорцив
Фейеноорд / Getty Images
Фейеноорд / Getty Images

Домашний матч роттердамского Фейеноорда против афинского Панатинаикоса во второй раз перенесен. УЕФА сменил время начала поединка 3-го тура Лиги Европы из-за угрозы шторма, сообщает официальный X клуба.

Сначала матч был запланирован на 22:00 по киевскому времени. Впрочем, метеорологи объявили оранжевый уровень опасности в Роттердаме из-за штормового ветра. Как следствие, поединок перенесли на 17.30, но теперь вернули на предыдущее время.

Фейеноорд стартовал в турнире с двух поражений. Роттердамцы уступили португальской Браге и бирмингемской Астон Вилле. ПАО же разгромил швейцарский Янг Бойз (4:1), а затем уступил нидерландскому Гоу Эхед Иглз.

Напомним, ранее УЕФА получил жалобу УАФ на попытки интегрировать оккупированные территории в российский футбол.

уефа панатинаикос фейеноорд

