Ребров отреагировал на интерес Панатинаикоса

Наставник сборной Украины Сергей Ребров остается интересным для европейских клубов. Главный тренер "сине-желтых" прокомментировал слухи о переговорах с афинским Панатинаикосом, сообщает официальный сайт УАФ.

"Есть клубы, которые интересуются тренерами. Вы посмотрите, что перед этой игрой делали с Ребровым. Но когда какой-то клуб начинает интересоваться, сразу: "О, а как можно?! Такого не может быть, он ведь ни о чем".

Действительно, интерес есть, потому что я неплохо работал перед сборной. Есть клубы, которые заинтересованы. Но сейчас я работаю в сборной, уважаю свою страну и точно буду работать со своей командой до конца", – заявил Ребров.

Украинец возглавил национальную команду в июне 2023 года. Раньше он работал только на клубном уровне. В частности, Ребров выиграл чемпионские титулы в Украине, Венгрии и ОАЭ.

Кстати, легендарный Драган Стойкович подал в отставку с поста наставника сборной Сербии.

