iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ребров отреагировал на интерес Панатинаикоса

Специалист не опроверг вариант с греческим грандом.
Вчера, 20:24       Автор: Антон Федорцив
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Наставник сборной Украины Сергей Ребров остается интересным для европейских клубов. Главный тренер "сине-желтых" прокомментировал слухи о переговорах с афинским Панатинаикосом, сообщает официальный сайт УАФ.

"Есть клубы, которые интересуются тренерами. Вы посмотрите, что перед этой игрой делали с Ребровым. Но когда какой-то клуб начинает интересоваться, сразу: "О, а как можно?! Такого не может быть, он ведь ни о чем".

Действительно, интерес есть, потому что я неплохо работал перед сборной. Есть клубы, которые заинтересованы. Но сейчас я работаю в сборной, уважаю свою страну и точно буду работать со своей командой до конца", – заявил Ребров.

Украинец возглавил национальную команду в июне 2023 года. Раньше он работал только на клубном уровне. В частности, Ребров выиграл чемпионские титулы в Украине, Венгрии и ОАЭ.

Кстати, легендарный Драган Стойкович подал в отставку с поста наставника сборной Сербии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по футболу панатинаикос Сергей Ребров

Статьи по теме

Ребров ответил, готов ли Ярмолюк сыграть против Азербайджана Ребров ответил, готов ли Ярмолюк сыграть против Азербайджана
Ребров раскрыл подход к атакам сборной Украины Ребров раскрыл подход к атакам сборной Украины
"Спасибо команде": Ребров оценил победу над Исландией "Спасибо команде": Ребров оценил победу над Исландией
Хавбек сборной Польши забил Литве с углового Хавбек сборной Польши забил Литве с углового

Видео

Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Испания против Грузии и другие матчи квалификации к ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

ЧМ-202600:53
Хавбек сборной Польши забил Литве с углового
Формула 100:29
Чемпион мира-1978 нашел Леклеру новую конюшню
ЧМ-202600:10
Отборочный турнир ЧМ-2026: Польша одолела Литву, Румыния дожала Австрию, Хорватия разгромила Гибралтар
Вчера, 23:44
ЧМ-202623:44
Дания дома обыграла Грецию
ЧМ-202623:20
Сборная Фарер обновила собственный рекорд побед
Другие22:47
Бондарев завершил подиумом дебютный сезон итальянской Формулы-4
Европа22:05
Депай стал лучшим ассистентом сборной Нидерландов всех времен
ЧМ-202621:36
"Нас это не тревожит": тренер Азербайджана замахнулся на победу над сборной Украины
ЧМ-202620:55
Нидерланды уверенно одолели Финляндию
Европа20:24
Ребров отреагировал на интерес Панатинаикоса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK