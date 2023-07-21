СК Днепр-1 - Панатинаикос: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов

Днепр-1 - Панатинаикос встретятся в рамках отбора в групповой этапа Лиги чемпионов. Узнай, где смотреть этот поэдинок в прямом эфире на Isport.ua

Во вторник, 25 июля, СК Днепр-1 стартует в квалифкации в групповой этап Лиги чемпионов. Соперником коллектива Александра Кучера станет греческий Панатинаикос, ставший вице-чемпионом страны в прошедшем сезоне.

В рамках встречи команды попытаются решить все свои вопросы заранее, или хотя бы добыть гандикап перед ответной встречей.

Матч СК Днепр-1 - Панатинаикос состоится в Кошице на одноименном стадионе. Стартовый свисток - 21:00 по киевскому времени.

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Где и когда смотреть матч Днепр-1 - Панатинаикос

На территории Украины матч покажет телеканал УНИАН, который доступен в том числе на платформе MEGOGO.

Также трансляция будет доступна на Youtube-канале FootballHub.

Отметим, что эти клубы еще не пересекались в своей истории в официальных поединках.

Где состоится матч Днепр-1 Панатинаикос

Матч квалификации в групповой этап Лиги чемпионов будет сыгран в словацком городе Кошице на одноименной арене.

Стадион был открыт всего 5 лет назад, в 2018. В 2022 году была проведена реконструкция. Арена вмещает 12,658 мест.

Отметим, что для обоих команд этот поединок станет дебютной официальной встречей в сезоне-23/24. До этого момента клубы проводили лишь товарищеские матчи.