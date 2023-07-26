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Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги чемпионов 25.07.2023

Днепровский клуб сумел избежать разгромного поражения.
Сегодня, 07:45
Днепр-1 - Панатинаикос / СК Днепр-1
Днепр-1 - Панатинаикос / СК Днепр-1

В рамках первого матча второго отборочного раунда Лиги чемпионов Днепр-1 уступил Панатинаикосу (1:3).

Греческий клуб сумел трижды поразить ворота украинской команды.

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Подопечные Александра Кучера ответили лишь голом престижа в конце игры.

Вашему вниманию видео всех голов матча Днепр-1 - Панатинаикос:

Днепр-1 - Панатинаикос 1:3
Голы: Танчик, 90 — Шпорар, 10, Джуричич, 74, Яннидис, 85 (пен.)

Днепр-1: Кинарейкин – Мирошниченко, Сваток (Когут, 61), Сарапий, Кравец (Каплиенко, 73) – Бабенко, Бланко – Гуцуляк, Рубчинский, Третьяков (Адамюк, 60) – Довбик.

Панатинаикос: Бриньоли – Коцирас, Схенкенвельд (Едвай, 24), Магнуссон, Карлос – Перес, Джуричич (Манчини, 78), Вильена (Кляйнгайслер, 70) – Паласиос, Шпорар (Яннидис, 77), Бернар.

Предупреждение: Гуцуляк.

Отметим, ответный поединок команд пройдет 1 августа в Греции.


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Видео

Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги чемпионов
Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги чемпионов

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