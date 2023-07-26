Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги чемпионов 25.07.2023
В рамках первого матча второго отборочного раунда Лиги чемпионов Днепр-1 уступил Панатинаикосу (1:3).
Греческий клуб сумел трижды поразить ворота украинской команды.
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Подопечные Александра Кучера ответили лишь голом престижа в конце игры.
Вашему вниманию видео всех голов матча Днепр-1 - Панатинаикос:
Днепр-1 - Панатинаикос 1:3
Голы: Танчик, 90 — Шпорар, 10, Джуричич, 74, Яннидис, 85 (пен.)
Днепр-1: Кинарейкин – Мирошниченко, Сваток (Когут, 61), Сарапий, Кравец (Каплиенко, 73) – Бабенко, Бланко – Гуцуляк, Рубчинский, Третьяков (Адамюк, 60) – Довбик.
Панатинаикос: Бриньоли – Коцирас, Схенкенвельд (Едвай, 24), Магнуссон, Карлос – Перес, Джуричич (Манчини, 78), Вильена (Кляйнгайслер, 70) – Паласиос, Шпорар (Яннидис, 77), Бернар.
Предупреждение: Гуцуляк.
Отметим, ответный поединок команд пройдет 1 августа в Греции.