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Днепр-1 - Панатинаикос: обзор и результат матча Лиги чемпионов 25.07.2023

"Спортклубовцы" неудачно дебютировали в главном клубном турнире Европы.
Сегодня, 22:56
scdnipro1.com.ua
scdnipro1.com.ua

В рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов Днепр-1 в Кошице принял Панатинаикос.

Для "спорктлубовцев" эта встреча стала первой в истории в главном клубном турнире Европы. Дебют у украинского клуба не задался.

Уже на первых минутах поединка Андраш Шпорар открыл счет в матче. Практически сразу у Артема Довбика возник шанс ответить своим взятием ворот, но его удар заблокировал защитник "зеленых".

Источник: scdnipro1.com.ua

Этим в первом тайме команды ограничились, ведь украинцы не могли, а греки, судя по всему, не хотели. 

Во второй 45-минутке футбол стал веселее. Коллектив Александра Кучера стал играть немного лучше, но этого всего не хватало, чтобы сравнять счет. Лучшая возможность сделать это возникла в районе 70 минуты, но вместо этого украинская команда пропустила еще один мяч.

Источник: scdnipro1.com.ua

Немногим позже подопечные Ивана Йованович заработали пенальти. Его реализовал Фотис Яннидис, доведя счет до разгромного, но за несколько минут до конца Владимир Танчик "спас лицо" своей команде, отквитав хотя бы один мяч.

Источник: scdnipro1.com.ua

Статистика матча Лиги чемпионов СК Днепр-1 - Панатинаикос

Днепр-1 - Панатинаикос 1:3

Голы: Танчик, 90 — Шпорар, 10, Джуричич, 74, Яннидис, 85 (пен.)

Владение мячем: 54% - 46%
Удары: 8 - 7
Удары в створ: 3 - 3
Атаки: 92 - 101


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