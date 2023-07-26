Кучер - о противостоянии с Панатинаикосом: Не считаю, что все потеряно

Наставник СК Днепр-1 Александр Кучер высказался о первом поединке против Панатинаикоса в рамках квалификации ЛЧ.

По словам специалиста, несмотря на проигрыш, у его команды еще есть шансы выйти дальше.

"Трудно комментировать после такой игры. В первом тайме сначала где-то испугались соперника. Хотя говорили ребятам, что нет ничего страшного - это такие же люди, с ними можно и нужно играть.

Начали больше играть после пропущенного гола: появились игра, рисунок, моменты.

Во второй половине тоже неплохо играли, но пропустили после полумоментов. Полумомент - и у нас гол, полумомент - и у нас гол. У нас нет какой-то ответственности, концентрации. Нельзя так легко пропускать в матчах с такими командами, давать такие голы.

В прошлом сезоне у нас три пропущенных гола после трех ударов, и сейчас снова. Я не понимаю. Где-то не достучались до ребят, не донесли.

Но не могу сказать, что все потеряно, потому что неплохо играли во втором тайме. Ребята бежали, накрывались, были моменты, могли забивать больше. Но потеряли бдительность и получили непонятные голы.

Не знаю, был ли пенальти. Трудно комментировать, надо пересмотреть. Не видел там нарушения, что надо было его ставить", - заявил Кучер.

Также украинец высказался о том, почему в воротах вышел молодой голкипер Яков Кинарейкин, ставший худшим игроком матча.

"Яков - молодой вратарь. Я выбрал его, потому что другие наши голкиперы травмированы. Да, к нам присоединился Евгений Волынец, но он сыграл за нас только один тайм. А Яков на сборах показал себя очень хорошо. Поэтому выбор пал на него, - сказал рулевой "спортклубовцев".

Напомним, ответная встреча состоится через неделю, 1 августа.