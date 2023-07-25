Юный вратарь Днепра-1 - худший игрок матча с Панатинаикосом по версии SofaScore

В рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов CК Днепр-1 проиграл Панатинаикосу.

Портал SofaScore традиционно выставил оценки по завершению данного поединка игрокам обеих команд.

Худшим футболистом стал Яков Кинарейкин, получивший оценку 6.0. 19-летний голкипер пропустил три мяча.

Отметим, что для украинца эта встреча стала дебютной в профессиональном футболе.

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