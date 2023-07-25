Юный вратарь Днепра-1 - худший игрок матча с Панатинаикосом по версии SofaScore
Яков Кинарейкин надолго запомнит свой дебют во взрослом футболе.
В рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов CК Днепр-1 проиграл Панатинаикосу.
Портал SofaScore традиционно выставил оценки по завершению данного поединка игрокам обеих команд.
Худшим футболистом стал Яков Кинарейкин, получивший оценку 6.0. 19-летний голкипер пропустил три мяча.
Отметим, что для украинца эта встреча стала дебютной в профессиональном футболе.
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