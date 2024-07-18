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Днепр-1 снялся с чемпионат Украины - ТаТоТаке

Клуб отослал официальное письмо.
Сегодня, 21:26
СК Днепр-1 / scdnipro1.com.ua
СК Днепр-1 / scdnipro1.com.ua

Днепр-1 снялся с чемпионата Украины, сообщает ТаТоТаке.

По информации журналистов, клуб отправил соответствующее письмо в Общественное собрание Премьер-лиги.

Письом было официально подписано генеральным директором клба Антоном Фурсовым.

Напомним, Днепр-1 образовался в 2015 году, с сезона 2019/20 выступал в УПЛ. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место и заслужила место в еврокубках.

Однако по завершении сезона у Днепра-1 начались финансовые трудности. Клубу не удалось найти спонсора, а ключевые игроки покинули команду.

Ранее также сообщалось, что УАФ решила не вмешиваться в ситуация с днепровским клубом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СК Днепр-1

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