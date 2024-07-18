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УАФ не будет отзывать аттестат у Днепра-1 на участие в УПЛ в сезоне-2024/25

Ассоциация решила переложить ответственность за решение на руководство Премьер-лиги.
Сегодня, 16:20
УАФ / УАФ
УАФ / УАФ

Несколькими днями ранее президент Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий обратился к Украинской ассоциации футбола с требованием отозвать у Днепра-1 аттестат на участие в сезоне-2024/25.

УАФ опубликовала ответ, в котором она заявила, что не собирается этого делать, переложив ответственность за будущее решение на саму Премьер-лигу.

"Основания для рассмотрения вопроса отзыва аттестата на получение допуска СК Днепр-1 (Днепр) к клубным соревнованиям УПЛ сезона-2024/2025 по состоянию на сегодняшний день отсутствуют".

"Вопрос заявки (допуска) команд для участия в соревнованиях и продления членства в составе участников соревнований УПЛ относится к исключительной компетенции УПЛ. УАФ обращается с просьбой принимать дальнейшие решения по данному вопросу в пределах компетенции УПЛ".

С полным текстом заявления УАФ можно ознакомиться на официальном сайте ассоциации.

Напомним, что за это межсезонье Днепр-1 потерял уже восемнадцать игроков. При этом команда заявилась на следующий сезон, а также должна представлять Украину в еврокубках.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ СК Днепр-1 уаф

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