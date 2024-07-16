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УПЛ обратилась в УАФ относительно ситуации с Днепром-1

Руководство лиги хочет как можно быстрее решить вопрос с отзывом аттестата днепровского клуба на следующий сезон.
Сегодня, 20:54
УПЛ / УПЛ
УПЛ / УПЛ

Во вторник, 16 июля, состоялось заседание участников Украинской Премьер-лиги, во время которого была рассмотрена ситуация неопределенности, связанная с Днепром-1.

В итоге было принято решение обратиться к УАФ с требованием отозвать у днепровского клуба аттестат на сезон-2024/25, а также решить вопрос с тем, кто займет место днепрян в УПЛ.

"В связи с тем, что СК Днепр-1 в течение последнего периода сталкивается с рядом общеизвестных проблем, но при этом не предоставил официальных писем, в которых отказывается от участия в клубных соревнованиях УПЛ, и не отвечал на официальные запросы УПЛ, сегодня состоялось Общее собрание Участников УПЛ, на котором обсуждались проблемы, вызывающие такая неопределенность со стороны СК Днепр-1". 

"Позиция СК Днепр-1 ставит под вопрос сохранение целостности клубных соревнований УПЛ, провоцирует неопределенность во всех лигах профессионального футбола Украины и не дает возможности УПЛ качественно проводить работу с потенциальными спонсорами и партнерами по будущему сотрудничеству в сезоне-2024/25.". 

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"Процедура выдачи/отзыва Аттестат на получение допуска к клубным соревнованиям УПЛ сезона-2024/25 относится к исключительной компетенции УАФ. Поэтому на Общем собрании участников УПЛ было инициировано решение как можно скорее обратиться в УАФ относительно проведения соответствующих процедурных действий по отзыву Аттестата у СК Днепр-1". 

"В случае решения этого вопроса нужно максимально быстро получить официальные ответы четырех клубов ПФЛ (Минай, Металлист 1925, Левый Берег и Эпицентр) относительно их желания и возможности претендовать на вакантное место в УПЛ и рекомендовать УАФ выбрать один из нескольких вариантов определения клуба, заменяющего СК Днепр-1 в УПЛ", - говорится в заявлении УПЛ.

Напомним, что недавно были утверждены даты и время начала матчей стартового тура Украинской Премьер-лиги сезона-2024/25.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ уаф

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