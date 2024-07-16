Шахтер продлил контракт с защитником, который не закрепился в Реале

Шахтер на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с Винисиусом Тобиасом.

Сообщается, что 20-летний бразилец согласился подписать новое пятилетнее соглашение с донецким коллективом - до лета 2029 года. Прежняя сделка между сторонами была рассчитана до лета 2026 года.

⚡️ Вінісіус залишається з нами! 🧡



🇧🇷 Бразильський захисник підписав із «Шахтарем» новий контракт до 30 червня 2029 року ✍️#Shakhtar pic.twitter.com/AUHMjqK57n — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 16, 2024

Последние два года Тобиас провел в мадридском Реале на правах аренды. Практически все это время правый защитник играл за Кастилью, молодежную команду "бланкос".

За два года в Мадриде футболист провел за Кастилью 61 матч, в которых он отметился восемью результативными передачами.

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На его счету также пять матчей за Реал в Юношеской лиге УЕФА (один ассист) и один матч за первую команду "сливочных".

Напомним, что Винисиус Тобиас успел отметиться первым голом за Шахтер с момента возвращения из Реала.

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