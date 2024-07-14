Легионер Шахтера забил первый гол после возвращения в клуб
Винисиус Тобиас забил Ризеспору.
В рамках предсезонной подготовки донецкий Шахтер встречается с Ризеспором.
На 17-ой минуте этого матча забил Винисиус Тобиас. Для бразильца этот гол стал первым в футболке "горняков" после возвращения из аренды в Реал и первым вообще.
Сейчас счет 3:0. Кроме Тобиаса забивали также Егор Назарина и Кевин.
Напомним, ранее сообщалось, что Динамо разгромило датский клуб.
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