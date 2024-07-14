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Легионер Шахтера забил первый гол после возвращения в клуб

Винисиус Тобиас забил Ризеспору.
Сегодня, 19:37
Винисиус Тобиас / shakhtar.com
Винисиус Тобиас / shakhtar.com

В рамках предсезонной подготовки донецкий Шахтер встречается с Ризеспором.

На 17-ой минуте этого матча забил Винисиус Тобиас. Для бразильца этот гол стал первым в футболке "горняков" после возвращения из аренды в Реал и первым вообще.

Сейчас счет 3:0. Кроме Тобиаса забивали также Егор Назарина и Кевин.

Напомним, ранее сообщалось, что Динамо разгромило датский клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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