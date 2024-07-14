Гол новичка помог Динамо разгромить соперника в товарищеском матче

В воскресенье, 14 июля, киевское Динамо встречалось с датским Брондбю в рамках предсезонной подготовки.

Киевлянам удалось забить быстрый гол благодаря угловому, и обе команды больше сосредоточились на борьбе. Голов пришлось ждать почти до конца матча.

На 71-й минуте Пихаленок нашел пасом Царенко, который и удвоил счёт, затем ошибкой соперника воспользовался Андриевский,ба окончательный счёт установил сам новичок клуба, забив четвертый гол с передачи Ярмоленко.

Динамо - Брондбю 4:0

Голы: Попов, 14, Царенко, 71, Андриевский, 75, Пихаленок, 81

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