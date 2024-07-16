"Отпусти": Судаков намекает на трансфер, обратившись к Шахтеру песней Вакарчука?

Полузащитник донецкого клуба не желает оставаться в составе "горняков".

Звезда донецкого Шахтера Георгий Судаков в последнее время не скрывает желания покинуть донецкий клуб и попробовать свои силы в топ-лигах Европы.

В этот раз полузащитник сборной Украины опубликовал Stories в Intagram с рейтингом игроков, готовых к адаптации в Топ-5 лигах Европы, прикрепив песню "Отпусти", исполняемую группой "Океан Эльзы".

Стоит отметить, что Судаков недавно подписал новое соглашение с донецким Шахтером до 2028 года. Клаусула игрока составляет около 150 миллионов евро.

Напомним, интерес к Георгию Судакову неожиданно проявляет лондонский Тоттенхэм, который видит в украинце замену одному из своих лидеров.

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