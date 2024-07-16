Судаков попал на радары Топ-клуба АПЛ: лондонцы выбирают между звездой Шахтера и игроком из Турции
Английский Тоттенхэм включился в борьбу за главную звезду донецкого Шахтера Георгия Судакова.
Как сообщает издание Сaughtoffside, "шпоры" видят в игроке сборной Украины замену Джованни Ло Чельсо, который может покинуть лондонский клуб уже в ближайшее время.
Стоит отметить, что среди претендентов на замену аргентинца называют также футболиста национальной команды Польши Себастьяна Шимански, ныне выступающего в составе турецкого Фенербахче.
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Напомним, недавно Судаков подписал новый контракт с донецким Шахтером. Действующее соглашение будет действовать до лета 2028 года. В прошлом сезоне Георгий сыграл за "оранжево-черных" 34 матча, в которых отличился 10 раз и совершил 6 ассистов. В настоящее время "горняки" активно готовятся к старту нового сезона.
Ранее сообщалось, что скандальный футболист Динамо отправился играть в Китай.
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