Судаков попал на радары Топ-клуба АПЛ: лондонцы выбирают между звездой Шахтера и игроком из Турции

Один из лидеров национальной сборной может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге.

Английский Тоттенхэм включился в борьбу за главную звезду донецкого Шахтера Георгия Судакова.

Как сообщает издание Сaughtoffside, "шпоры" видят в игроке сборной Украины замену Джованни Ло Чельсо, который может покинуть лондонский клуб уже в ближайшее время.

Стоит отметить, что среди претендентов на замену аргентинца называют также футболиста национальной команды Польши Себастьяна Шимански, ныне выступающего в составе турецкого Фенербахче.

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Напомним, недавно Судаков подписал новый контракт с донецким Шахтером. Действующее соглашение будет действовать до лета 2028 года. В прошлом сезоне Георгий сыграл за "оранжево-черных" 34 матча, в которых отличился 10 раз и совершил 6 ассистов. В настоящее время "горняки" активно готовятся к старту нового сезона.

Ранее сообщалось, что скандальный футболист Динамо отправился играть в Китай.

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