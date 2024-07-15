Скандальный футболист Динамо отправился играть в Китай
Жерсон Родоригес ушел в очередную аренду.
Динамо Киев официально сообщило о том, что Жерсон Родригес сменил клубную прописку.
Представитель Люксембурга перешел на правах аренды в китайский Гуанси Халиао.
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Соглашение рассчитано до конца года, а у клуба будет первоочередное право выкупа игрока.
Отметим, что в прошлом сезоне Родригес выступал на правах аренды за Сивасспор (13 матчей, 2 гола) и словацкий Слован из Братиславы (8 матчей, 5 голов).
Контракт Родригеса с Динамо действует до лета 2025 года.
Ранее сообщалось, что легионер Шахтера забил первый гол после возвращения в клуб.
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Источник: ФК Динамо Киев