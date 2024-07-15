Скандальный футболист Динамо отправился играть в Китай

Динамо Киев официально сообщило о том, что Жерсон Родригес сменил клубную прописку.

Представитель Люксембурга перешел на правах аренды в китайский Гуанси Халиао.

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Соглашение рассчитано до конца года, а у клуба будет первоочередное право выкупа игрока.

Отметим, что в прошлом сезоне Родригес выступал на правах аренды за Сивасспор (13 матчей, 2 гола) и словацкий Слован из Братиславы (8 матчей, 5 голов).

Контракт Родригеса с Динамо действует до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что легионер Шахтера забил первый гол после возвращения в клуб.

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